Foi através das stories da sua página de Instagram que Liliana Almeida reagiu a toda a polémica que se gerou após os fãs da cantora e do marido, Bruno de Carvalho, terem criado uma angariação de fundos na Gofundme. Isto para apoiar os "investimentos" do casal.

"Apareço por aqui para falar um pouco sobre toda esta polémica que se está a gerar à volta Gofundme que os nossos fãs fizeram para nós. Acho que é isso o que as pessoas que amam fazem, cuidam. É isso o que os nossos fãs estão a fazer connosco, a cuidar de nós. Sentiram e muitos sabem que o nosso 2023 poderia ter sido melhor e não foi, e é isso que nos querem proporcionar, um 2024 melhor", começou por dizer.

"O ódio, a raiva, a revolta não deve ser para problemas como este que vocês estão a criar, acho que devem ser por outro tipo de atitudes. E como o mundo está, acho que é só ridículo estarem a canalizar tanta raiva para mim e para o Bruno. Peço-vos que, se não gostam de mim nem do Bruno, não venham à minha página", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e num outro vídeo que publicou na rede social esta quinta-feira, dia 9 de novembro, frisou: "Muitas das vezes as ações de amor que as pessoas têm para connosco podem não correr bem, como esta, e nós não estamos propriamente focados no valor. Estamos focados no que é a bondade e o coração das pessoas, e o amor das pessoas. Estamos focados na ação em si de amor".

"Peço-vos que não interfiram com os nossos fãs, [...] deixem-nos em paz porque, mais uma vez vos digo, isto pode não dar em nada, mas a ação deles foi bonita. Deixem-nos estar em paz. Por favor, peço-vos isso", completou.

