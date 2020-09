Andreia Silva está a dar os primeiros passos no universo da maternidade e a experiência, afirma, não podia estar a ser mais encantadora, como aliás fica notório nas suas publicações.

Esta sexta-feira, a ex-'Love On Top' voltou a derreter os seguidores com uma nova fotografia com o bebé Ken, na qual aparece a amamentar.

"És a minha definição de amor. Um amor tão puro, tão bom e tão único", escreveu ainda na legenda.

Vale lembrar que Ken nasceu no passado dia 22 de agosto e é fruto de uma relação já terminada.

