A ex-concorrente do 'Love on Top' mostrou-se indignada com as críticas de que foi alvo.

Andreia Silva partilhou esta quinta-feira, dia 22 de setembro, uma fotografia onde mostra que, para segurança do filho, decidiu usar uma trela de pulso. A imagem não tardou a ser criticada, algo que deixou a ex-concorrente do 'Love on Top' indignada. "É surreal como uma pessoa passa de bestial a besta por ter partilhado convosco ontem a trela para crianças. Fico escandalizada como não conseguem ter dois dedos de testa para perceber o quão importante (pelo menos para mim e para algumas mamãs que também já compraram) é zelarmos pela segurança dos nossos filhos. Não compreendo tal indignação, desculpem", escreveu Andreia numa nova story na rede social Instagram. De seguida, a criadora de conteúdos deixou algumas informações que encontrou na Internet sobre estas trelas. Veja na galeria as stories partilhadas por Andreia Silva. Leia Também: Andreia Silva explica o que aconteceu ao filho. "Tinha uma infeção grave"

