O passado domingo, dia 7 de janeiro, foi muito especial para os amantes de televisão. Os três canais ofereceram conteúdos bem diferentes mas, todos eles, repletos de bons argumentos.

Na RTP, Catarina Furtado levou até aos espectadores mais uma final do 'The Voice Portugal', que acabou com a vitória de José Bacelar, da equipa de António Zambujo. Na SIC, Andreia Rodrigues estreou 'Era Uma Vez na Quinta', o novo reality show do canal. Por fim, na TVI, Cláudio Ramos regressou à condução a solo do 'Big Brother', com a edição especial 'Desafio Final'.

O formato vencedor acabou por ser o 'Big Brother', que foi líder no seu horário. O anúncio foi feito ainda na manhã desta segunda-feira, por Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI. "Tão orgulhosa", disse ainda a apresentadora.



© Instagram/Cristina Ferreira

