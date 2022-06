Andreia Rodrigues voltou a surpreender os seguidores da sua página de Instagram com uma nova carinhosa imagem em que aparece com a filha mais nova, a pequena Inês, que nasceu em março de 2021.

Na legenda da fotografia, destacou que a rotina matinal é com muitos mimos com as filhas, Inês e Alice (filha mais velha), e o marido, Daniel Oliveira.

"Há melhor do que isto?! Vá, pelo meio tenho brinde e recebo uma dentadinha de amor… A quem dão beijinhos repenicados logo de manhã?! Eu dou às minhas filhas e ao Daniel Oliveira (brincadeirinha, mas é com muito amor!)", escreveu.

