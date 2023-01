Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira viajaram pela primeira vez a quatro de avião. O casal passou o Ano Novo em Cabo Verde com as duas filhas, Alice e Inês.

"A Alice pedia muito e nós tínhamos muita vontade de viajar com elas. Não sabíamos bem como seria, mas arriscámos…. afinal, não seríamos os primeiros, nem os últimos… e tudo se faz", realçou a apresentadora ao partilhar na rede social Instagram novas fotografias desta 'escapadinha'.

Já de volta à rotina, Andreia Rodrigues assegurou que esta foi uma experiência "absolutamente maravilhosa".

"Durante estes dias a verdade é que não parámos - vá, eu parei cerca de 5min sentada numa cadeira ou na toalha - foram dias agitados, tentámos relaxar (porque eu sou muito 'chata' com as rotinas, horas de dormir, comer, sestas, etc) e acho que conseguimos um bom equilíbrio! Não há nada mais compensador do que os sorrisos, as gargalhadas delas e as memórias que ficam", descreveu.

Ainda que o balanço seja positivo, "também houve birras". Andreia fez questão de realçar que "não há famílias perfeitas" e que a sua é, na verdade, "uma família real, que é perfeita na sua imperfeição".

