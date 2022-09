O dia de estreia de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' foi também dia de homenagem, assim o explicou a apresentadora, Andreia Rodrigues, numa publicação feita este domingo, dia 11 de setembro.

"Tal como já disse, aquilo que o José nos deu não se apaga. É uma homenagem a tudo o que viveu mas também uma forma de fazer a vontade do José que, segundo a irmã partilhou, queria muito que todos vissem a estreia, juntando toda a família. Hoje a nossa estreia é dedicada a ele", pode ler-se na legenda de um vídeo com alguns momentos do concorrente.

Recorde que José Coutinho morreu aos 67 anos, vítima de um ataque cardíaco, antes da estreia do reality show da SIC que passou os últimos meses de vida a gravar.

