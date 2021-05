Andreia Filipe atualizou os seus seguidores com novos pormenores sobre a gravidez. A antiga concorrente de 'Big Brother' chegou às 27 semanas de gestação.

"E hoje faço 27 semanas! Como assim já passaram 27 semanas? Como é possível o tempo passar tão tão rápido? Ainda ontem eras um feijão tão pequenino… e hoje és um bebé super enérgico que me dá pontapés que mais parece que a qualquer momento um pé teu me vai furar a barriga", escreve a futura mamã na legenda de uma amorosa fotografia onde ela e o namorado seguram uma ecografia do filho.

"Como é possível eu não te conhecer ainda é já te amar tanto Rodrigo?! Que alegria tão grande ter te comigo. Vocês mamãs e papás, também sentem que o tempo passa a voar?", pode ainda ler-se na legenda da imagem.

