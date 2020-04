"Neste dia Santo pensei nela. Na partida que mais me custou", foi com estas palavras que Andreia Dinis começou por se dirigir aos que a seguem no Instagram, onde partilhou uma fotografia sua em que surge ao lado da mãe.

A atriz voltou a recorrer à rede social para expressar as saudades que tem da mãe, Maria da Graça Dinis, que morreu há quase 20 anos. Uma publicação que chega numa altura particularmente difícil, uma vez que este fim de semana se celebra a Páscoa.

"No que costumávamos fazer nesta altura da Páscoa, de união, de família", recorda, aproveitando o momento para deixar uma mensagem a todos os portugueses.

"A todos os que não estão com as suas famílias por causa desta pandemia, pensem que em breve estarão e que se poderão abraçar novamente. Há quem não tenha essa sorte. Portanto...vamos lá ser fortes. A ti mamy... um dia vamo-nos ver e abraçar novamente. Até lá, ficam as saudades", rematou.

