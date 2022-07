"Hoje é um dia duro", lamentou Andreia Dinis ao partilhar na rede social Instagram um desabafo no qual chora a morte de duas pessoas especiais na sua vida.

"Acordei feliz e bem disposta. Afinal é o aniversário do meu sobrinho. Horas depois a notícia de que a avó partiu. Foi feliz, amada com uma vida bem vivida do alto dos seus 94 anos", contou, recordando uma imagem da sua filha ao lado da avó.

"Logo depois recebo a noticia da partida da nossa Mariama", prossegui, revelando ter ficado em "choque".

"Um ser humano lindo que irradiava boa disposição e energia positiva e que tinha ainda tanto por viver! Perdeu a luta contra a doença. Infelizmente sei bem o que é lidar com isto, dilacera o coração dos que cá ficam mas faz-nos ver o que realmente

importa... o AMOR. Voem, estrelinhas! E olhem por nós", completou.

