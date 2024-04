Andreia Dinis usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias com a filha, Flor, com os quais assinalou o 'Dia do Filho', que se festeja esta sexta-feira, dia 5 de abril.

"Celebra-se hoje (e a 23 de Setembro) o dia do filho.

Aqui fica um brinde a todos os grandes filhos, que andam por aqui (só para os bons), e para a minha filhota em especial (o presente que Deus me deu)", escreveu a atriz, na legenda das fotografias.

Na primeira imagem pode ver-se Andreia com a filha, de 13 anos, nos dias de hoje, enquanto que na segunda aparece com a menina ao colo, ainda em bebé.

Veja as fotografias na publicação abaixo.

Leia Também: Andreia Dinis encantada com a sobrinha: "Agora é só fotos com esta bebé"