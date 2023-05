11 de maio de 2023. É um dos dias mais felizes da vida de André Franco, marcado pelo nascimento de Alice, a sua primeira filha.

O médio de 25 anos do FC Porto mostrou-se no Instagram com a menina nos braços, escrevendo ainda: "Bem-vinda, Alice".

Vale lembrar que André Franco está numa relação com Bárbara Soares, a mãe da menina.

Veja abaixo a fotografia publicada pelo jogador do FC Porto e, também, a que foi partilhada por Bárbara.



© Instagram/André Franco e Bárbara Soares



