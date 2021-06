Depois de ter feito uma rinoplastia, André Abrantes decidiu submeter-se a um novo procedimento estético. O ex-concorrente de 'Big Brother - A Revolução' concretizou um sonho antigo e realizou um transplante capilar.

O músico partilhou parte do procedimento com os seguidores, revelando no Instagram imagens do momento em que estava a ser intervencionado.

O resultado final será revelado em breve, promete André Abrantes.

