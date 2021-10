"Momentos que ficam", é desta forma que Ana Rita Clara dá início a uma publicação onde partilha com os seguidores as imagens que marcaram a festa de aniversário do filho, o pequeno Caetano, que recentemente completou cinco anos de vida.

"Uma festa que estava prometida e eu sou de cumprir as promessas que faço. Quanto mais se for ao meu tesouro. E ver os nossos filhos felizes e com gargalhadas... haverá algo melhor do isso?", declara a mamã babada.

Ana Rita Clara agradece ainda "a todos os amiguinhos, amigos e família que estiveram presentes nesta festa da 'Selva' tão especial".

"Para além da sorte da chuva não ter aparecido e de podermos ter estado neste jardim lindo com tanta luz, natureza, cor, música, pinturas e muita vontade de celebrar. Parabéns de novo, meu amor.

Que estejamos sempre a festejar, meu leãozinho", termina.

Caetano, recorde-se, resulta da relação entretanto terminada entre Ana Rita Clara e Hugo Madeira.

