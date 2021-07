"Dias de filmagens para o meu novo programa na TVI, com aqueles que acreditam como eu". Estas foram as primeiras palavras que Ana Rita Clara usou para descrever a recente fotografia que partilhou no Instagram.

Esta quinta-feira, 22 de julho, a apresentadora mostrou um registo do trabalho que está a desenvolver nesta nova fase da sua vida.

"Nada se consegue sem termos connosco os que respiram o mesmo 'ar' vivemos, acreditamos e sentido do que queremos criar. Tem sido muito intenso e quando virem o programa vão entender tudo o que vou partilhando. Sai tudo da alma e do coração", acrescentou.

"E acredito mesmo que é isso que precisamos e que a televisão pode dar às pessoas. Essas realidades que desconhecemos, essa visão do 'outro', essa ligação, essa humanidade. Sinto-me a encontrar o meu propósito e não o poderia fazer sem vocês, meus queridos", continuou, identificando todos os que a acompanham nesta caminhada.

Recorde-se que, recentemente, Ana Rita Clara esteve à conversa com o Fama ao Minuto para falar precisamente desta nova etapa da sua vida.

Leia Também: "Este desafio vai ao encontro da minha vontade de ir mais além"