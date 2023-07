Ana Moura não passou, de todo, despercebida com as imagens que publicou na sua página de Instagram este domingo e que mostram um pouco dos momentos de folga que desfrutou no Algarve.

Em biquíni ou em looks de verão, sozinha ou com a filha, é assim que surge a cantora nas referidas imagens que pode ver na galeria.

Os elogios não tardaram a chegar. "A arrasar no styling", comentou a atriz Rita Pereira. "Diva" e "um arraso" é também algumas palavras que se podem ler na caixa de comentários.

De recordar que Ana Moura, de 43 anos, é mãe de uma menina, a pequena Emília, de um ano, fruto da relação com o músico Pedro Mafama.

