Ana Morina foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar a casa do 'Big Brother' na gala deste domingo, 21 de novembro.

Esta segunda-feira, 22 de novembro, o Fama ao Minuto esteve à conversa com a participante, cuja estadia na casa mais vigiada do país foi no mínimo marcante.

Questionada sobre as críticas que ouviu da boca de Ana Garcia Martins, quando chegou ao estúdio, Ana Morina confessou que não estava à espera.

"Quando ouvi a Pipoca a dizer aquilo que disse, fiquei com muita pena que não tenha entendido. Era uma pessoa que seguia e vou continuar a seguir. Fiquei triste porque achava que ela ia compreender", notou, referindo que sempre admirou a comentadora.

Leia Também: "Fui uma personagem. Jogar como Ana Morina não tinha piada nenhuma"