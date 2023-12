Ana Morina foi uma das ex-concorrentes do 'Big Brother' a ser convidada para a próxima temporada do reality show, intitulada 'Desafio Final'.

Foi a própria Ana Morina que confirmou esta informação, recorrendo para isso ao X, antigo Twitter.

"Confesso que as galas mexem comigo! Foi uma experiência incrível ter feito parte deste programa. Só quem lá esteve sabe do que falo! Tive a proposta de voltar ao 'Desafio Final', mas estando no mestrado deitaria tudo a perder. Além disso é uma experiência que se vive uma vez", escreveu Ana.

Vale lembrar que Ana Morina participou no programa em 2021, tendo sido encarada por muitos espectadores como a "vilã" desta edição.

