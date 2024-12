"Sinceramente? Nunca pensei que este dia chegasse", foi com estas palavras que Ana Marta Ferreira começou a publicação que fez no Instagram e onde fala dos seus problemas com a acne.

"Toda a minha vida tive acne. Já tive várias fases. Com mais acne no inverno, menos no verão, mas nunca sem acne totalmente", contou juntos dos seguidores, revelando de seguida que conseguiu fazer um tratamento que resolveu o problema.

"Com a medicação certa para mim e os tratamentos adequados ao meu problema, passados uns meses estava assim: sem acne", disse, mostrando na mesma publicação uma fotografia do antes e do depois.

"Nunca pensei um dia sentir-me melhor sem maquilhagem do que maquilhada", confessou. Veja a publicação na íntegra: