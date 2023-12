Muitas expetativas estão a ser depositadas em 'Mar aberto', a próxima novela da SIC que irá substituir 'Papel Principal' já no próximo ano e que, como lhe demos conta aqui, terá um elenco de luxo.

Ana Marta Ferreira é uma das estrelas do elenco e hoje, dia 13 de dezembro, despediu-se da ilha Terceira, onde nos últimos dias tem estado o elenco desta produção.

"Um resumo muito resumido do que foram as minhas últimas duas semanas e meia. Terceira, estás no meu coração para sempre! Entrar com o pé direito num projeto assim.... é sorte mesmo! Adoro-vos a todos! Vamos a isso", escreveu Ana Marta Ferreira na legenda de uma publicação que reúne diversas imagens captadas nos Açores. Veja-as na galeria.