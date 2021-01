Ana Marta Ferreira submeteu-se, há três meses, a uma cirurgia para aumentar o peito e decidiu partilhar o seu testemunho no Instagram.

A atriz falou abertamente sobre a operação, esta sexta-feira, 22 de janeiro, destacando que todas as experiência "são diferentes".

"Há alguns anos que ponderava aumentar o peito. Nos meus 15/16 anos usava os soutiens SUPER push up porque não me sentia, de todo, confortável com peito pequeno. Com o passar dos anos, fui-me aceitando e passei a gostar do meu corpo e a ter muito orgulho nele! Mas o bichinho esteve sempre presente. Em 2018 comecei a minha pesquisa de clínicas", começou por contar.

Na altura contactou uma médica, mas "por questões de trabalho, era impossível fazer naquela altura".

"Até que chegámos a um ano completamente atípico, com muito tempo para pensar e ponderar. Foi quando comecei as minhas consultas para definir tudo", disse, referindo que "já sabia bem o que queria" depois de "muitos anos a fazer pesquisas".

"Disse que queria formato de gota, por baixo do músculo (porque não queria diminuir as possibilidades de voltar a amamentar), e que queria a incisão por baixo da maminha", partilhou, explicando que a médica mostrou-lhe "um 3D onde dava para ter uma ideia de como ficaria".

"Adorei!! Marcámos a cirurgia e foram só uns dias para fazer os exames necessários, o teste à Covid-19 e logo, logo lá estava eu a ser preparada para ser operada! Estava tão nervosa!! Tive medo, tive receio, estava feliz, estava ansiosa por ver o resultado!! Foi um misto de emoções!!! Isto para responder a algumas meninas: é normal o nervosismo, seja uns dias antes ou no próprio dia! Não deixa de ser uma intervenção ao nosso corpo", confessou.

"E está tudo bem. A minha experiência foi incrível", afirmou de seguida. "Estou mesmo feliz com o resultado final e não há palavras que cheguem para agradecer o profissionalismo", frisou, mostrando também uma fotografia do antes e outra do depois da cirurgia. Veja tudo na publicação abaixo:

