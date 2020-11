Ana Marques começou a emissão desta sexta-feira do programa 'Júlia', da SIC, a falar da razão que a levou a substituir a colega.

Como já foi referido, Júlia Pinheiro esteve em contacto com um caso positivo de Covid-19 e, por isso, vai ficar em isolamento profilático.

Após ter destacado a informação já avançada durante a semana pela a imprensa, Ana Marques acrescentou que Júlia "está bem de saúde e já testou negativo".

"Por uma questão de segurança, está a cumprir as indicações da DGS, como de resto todos devemos fazer", acrescentou.

Recorde-se que Ana Marques está atualmente a apresentar o programa 'Alô Portugal' com José Figueiras. No entanto, na próxima semana vai estar no ar nas tarde da estação, enquanto José Figueiras fica no programa da manhã.

