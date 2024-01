Georgina Rodríguez mostra várias vezes aos seguidores os acessórios e produtos de luxo a que tem acesso, como as joias ou malas.

Esta segunda-feira, no programa 'Alô Portugal', da SIC, o tema esteve em destaque e Ana Marques fez questão de partilhar a sua opinião.

Ao serem mostradas imagens de Georgina Rodríguez cheia de anéis e com uma mala de luxo, a apresentadora comentou: "A Georgina gosta de mostrar aquilo que tem, aquilo que adquiriu, como se fosse uma montra de prémios".

"[...] Não tenho nada contra as pessoas que compram luxos, nada. Não há igualdade para todos, é um facto, agora há bom senso. Acho que este exibicionismo nem sequer é elegante. Acho que as mulheres gostam de coisas boas para se sentirem bonitas e elegantes, mas há uma fronteira onde há elegância e há outra onde é o exibicionismo vulgar. E a vulgaridade é uma coisa que não rima com elegância", acrescentou.

"Acho isto um exagero", continuou. "Ela pode fazê-lo, é a minha opinião", destacou depois, notando ainda: "Eu não vejo [aqui] uma ofensa, vejo falta de elegância só".

