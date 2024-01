Georgina Rodríguez voltou a dar aos seguidores novas imagens que mostram um pouco da sua vida pessoal.

Além de se ter destacado com um look sensual, composto por um vestido vermelho justo e decotado, também partilhou registos captados com um visual mais descontraído (mas sempre com 'glamour') enquanto estava no jato privado.

Mas não ficou por aqui e, entre as fotografias, podemos também ver uma videochamada em que Georgina e Cristiano Ronaldo aparecem a falar com a filha Bella, de um ano. Veja tudo na galeria.

