Ana Maria Braga já regressou a casa depois de ter recebido alta hospitalar na noite de terça-feira, 26 de outubro, como foi revelado no 'Mais Você', que na ausência do rosto televisivo foi apresentado por Fabricio Battaglini e Talitha Morete.

De referir que a apresentadora brasileira caiu em casa, no passado domingo, e teve de ser hospitalizada.

"Ana Maria está em casa, graças a Deus", disse Talitha. "Ela caiu na cozinha de casa, no domingo, daí teve que ir para o hospital e passou três dias lá em recuperação e a fazer alguns exames. Mas está tudo bem com ela e por isso os médicos já a deixaram sair do hospital. Ela já voltou para a casa e está a ver-nos, com certeza", acrescentou Fabricio.

