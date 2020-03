Este sábado é dia de festa na casa de Ana Hickmann. O filho da apresentadora, Alexandre Côrrea, completa seis anos, marca essa que a apresentadora destacou nas redes sociais.

"O meu menino está a crescer! Hoje completas seis aninhos, lindo, forte, amoroso, generoso, o melhor filho do mundo. Como eu te amo. Faço tudo por ti e para ti. A mamã vai até a lua se for preciso. Amo-te! Amo-te!!! Este ano pediste à mamã e ao papá uma festa do pijama e acampamento com os teus amigos, e não é que deu certo. Feliz aniversário", escreveu na legenda de algumas fotografias partilhadas na sua página do Instagram.

Após a partilha, muitas fãs também fizeram questão de desejar um feliz aniversário ao menino.

