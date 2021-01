Ana Guiomar decidiu regressar às origens e aproveitar o que de melhor o campo tem para oferecer. A atriz abordou precisamente este assunto através de uma publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Vir à aldeia é tomar o pequeno almoço no Marujo, é apanhar limões e laranjas, é ter padeiro à porta, é ir ao talho do Renato, à banca do peixe do senhor Armando, à loja do senhor Ramiro (para mim terá sempre este nome) e ser feliz!", afirma.

"No estado em que está tudo o resto o melhor mesmo é voltar às raízes, fazer reset, respirar fundo e agradecer", concluiu.

