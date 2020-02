Foi no dia 7 de fevereiro de 1987, há precisamente 33 anos, que nasceu Diogo Valsassina, data que foi assinalada pela namorada, a também atriz Ana Guiomar.

Na página que tem no Instagram, Guiomar decidiu partilhar com os fãs algumas curiosidades sobre o companheiro. Uma mensagem que começou por destacar a paixão de Diogo pelo futebol.

"Faz hoje anos o meu jogador da bola preferido, na realidade é o único que conheço. Joga a extremo esquerdo (seja lá o que isso for), reclama imenso com árbitro e o número sete é verdadeiramente dele. Será para sempre o dia dele. Tem a mania de não suportar lamechices, diz que não consegue ser romântico nem poético, odeia clichés e detesta brócolos. Querem ver eu a acabar já com estas manias todas!?", começou por escrever a atriz, revelando de seguida o lado mais carinhoso de Valsassina.

"Lamechice - quando fala com o Bart! Romantismo - sempre que sai mais cedo do cinema para ir a tempo de me comprar um bolo! Poético - namora comigo há 13 anos e ainda adoramos ficar em silêncio! Cliché - já me cantou à capela o 'I Am a Creep' dos Radiohead! Brócolos - ponho, sempre pus na sopa sem ele saber! Como vês, Diogo Valsassina, continua a jogar a extremo esquerdo que eu cá estarei para ver. É verdade, parabéns", rematou.

De referir que este é um aniversário particularmente difícil para o ator, uma vez que é o primeiro longe do pai, que morreu no ano passado.