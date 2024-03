E assim chegaram ao fim as férias de Ana Guiomar. A atriz passou os últimos dias a viajar e depois de ter ido até à África do Sul, seguiu para o Brasil.

Para o primeiro destino, Ana contou com a companhia do irmão, sendo que para o segundo já foi com o namorado, Diogo Valsassina.

Nas redes sociais, a atriz da TVI despediu-se das férias e contou que, horas depois, já estaria a viver a Páscoa em família.

"Obrigada Morro de São Paulo! Até já! Amei cada dia aqui, eram para ser cinco dias, acabaram por ser oito. Confesso que deixei a cidade de Salvador para conhecer numa próxima", fez notar Ana.

"Seguimos para um domingo de Páscoa já em família", concluiu a artista, como poderá ler aqui.

Na galeria pode ver as novas imagens publicadas por Ana no Brasil, bem como as que a atriz publicou anteriormente durante estas férias.

