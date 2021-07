Ana Guiomar recorreu às stories da sua página de Instagram para destacar um pequeno excerto da entrevista do jovem André Fernandes, que foi convidado de Manuel Luísa Goucha esta terça-feira.

O jovem dedica-se a fazer palestras a crianças e jovens, e nem sempre viveu uma fase feliz. A juventude foi marcada pelo alcoolismo do pai. No entanto, hoje tem uma nova relação com os pais. "Eles renasceram agora, e é com essa versão que eu estou há quatro anos a aprender a viver", disse.

Uma partilha que não passou despercebida à atriz. "Que testemunho tão bonito, tão verdadeiro e tão importante. Compreender o perdão é ser livre. Perdoar o outro para nos libertar a nós, é ainda maior", escreveu Ana Guiomar.

Publicação de Ana Guiomar

