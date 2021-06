Com o recuo do desconfinamento e alargamento das restrições em algumas zonas do país, como é o caso da capital, Ana Guiomar recorreu ao Instagram para reagir à evolução da pandemia em Portugal.

"Quando me dizem que vamos recuar no desconfinamento, alargar as restrições e só me apetece gritar", começou por desabafar a atriz na sua página de Instagram, esta quinta-feira.

Ainda assim, destaca: "Se tem que ser, tem que ser! Vamos acreditar, cumprir e ter esperança".

