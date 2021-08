Ana Galvão recorreu à sua página de Facebook para tentar falar com uma pessoa de Castro Marim por causa do incêndio que deflagrou na região.

"Muito boa tarde, noite: preciso muito de gente de Castro Marim para falar comigo na rádio amanhã. Quero muito saber como estão, e se precisam de ajuda. Por favor, se são de lá, ou se conhecem alguém de lá que não se importe de falar comigo, mandem mensagem privada. Obrigada", escreveu esta terça-feira, 17 de agosto.

Uma publicação que recebeu várias reações, mas houve um comentário que mereceu especial atenção por parte da locutora da Renascença.

"A Sra Galvão se quer ajudar, ajude a título privado. Não precisa de se auto promover a si e à rádio para a qual trabalha à custa de quem sofre na pele com os incêndios. E já agora também já passei pelo drama dos incêndios. Só que não foi no Algarve. E gente que eu conhecia, faleceu no de Pedrógão. Boa noite", disse um internauta.

Após tal mensagem, Ana Galvão não tardou em responder: "Obrigada pela mensagem. Antes de mais, sinto muito o que lhe aconteceu e viveu em Pedrógão, e espero que esteja bem. Quanto ao meu apelo, queria dizer- lhe que o que me parece aqui importante é falar (e o que isso possa produzir), e não interessa tanto se é ou não em privado. E sei que a minha ajuda é apenas a de passar a mensagem. Entenda que aqui o intuito não é ninguém se promover (aliás, isso nem sequer existe, falar de incêndios não nos promove, acredite, até porque toda a gente o faz, portanto nem sequer é particularmente diferente). Apenas parece-me mais esclarecedor e faz-nos perceber melhor as coisas, quando contadas pelas próprias pessoas".

