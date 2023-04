Ana Galvão decidiu fazer um bolo de chocolate vegan e levar para os estúdios da rádio Renascença, dando a provar às colegas Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques.

Nas stories da sua página de Instagram, a locutora mostrou dois vídeos que foram gravados no momento em que as colegas de 'As Três da Manhã' provaram o bolo, tendo começado por Inês Lopes Gonçalves.

Depois de destacarem os ingredientes, Inês comentou: "Não é muito doce, o que pode incomodar algumas pessoas, mas para mim é perfeito. Não é demasiado doce, gosto muito".

De seguida, Ana Galvão mostrou a reação de Joana Marques que, por brincadeira ou num gesto sincero, não fez boa cara. Veja tudo no vídeo da galeria.



© Instagram_paginadaanagalvao

