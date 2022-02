Ana Galvão testou positivo à Covid-19 e, por isso, está em isolamento em casa, como contou aos seguidores da sua página de Instagram.

Esta quarta-feira, 23 de fevereiro, a locutora da Renascença publicou nas stories da rede social uma fotografia do seu patudo e revelou que está em quarentena.

"Sete dias a olhar intensivamente para este focinho. Dei positivo o que me fecha em casa com um cão e dois gatos. Não se estranhem se ladrar da próxima vez que me virem", escreveu, sem deixar de lado o bom humor.

© Instagram

