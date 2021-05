Ana de Armas esta com um novo trabalho em mãos, o filme ‘The Gray Man’, e foi vista em Espanha durante as filmagens.

Enquanto gravava em Maiorca, a atriz foi ‘apanhada’ com um fato de banho azul, e um colar de diamantes enquanto estava num barco com um homem que parecia ser a co-estrela do filme, Wagner Moura.

As imagens foram divulgadas pela imprensa internacional e depois partilhadas nas redes sociais.

Leia Também: Ana de Armas sai com homem misterioso em Los Angeles