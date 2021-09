Depois do término com Ben Affleck, Ana de Armas voltou a encontrar o amor e já é conhecido o novo dono do seu coração. A atriz, de 33 anos, vive um romance com o executivo do Tinder Paul Boukadakis, de 37.

Os pombinhos deixaram-se fotografar pela primeira vez no último sábado, no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque.

Os rumores de que estariam apaixonados surgiram em junho, quando fontes confirmaram ao Page Six que se andavam a encontrar. Especulações que ganharam agora força com as primeiras imagens juntos.

