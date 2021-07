No Brasil, Ana Catharina recorreu ao Instagram para partilhar uma reflexão depois de ter estado infetada com Covid-19.

"Foram assim os meus últimos 14 dias: na janela. Chegar num outro país mesmo que familiar é sempre uma aventura. Chegar num outro país e não poder sair de casa é outra coisa. Chegar em casa e querer matar a saudade das comidas e das pessoas e não poder é frustrante", começou por escrever na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 26 de julho.

"Não, as coisas não acontecem no tempo que eu quero. Parece que estou chegando agora. Parece que fiz uma outra viagem antes de chegar. E que viagem. Como a Covid foi difícil e como aprendi com ele. Aprendi principalmente a agradecer sempre que eu sigo a minha intuição. Não adianta, por mais que a gente planeie vem a vida e mostra que é mais que planejamento e que não controlamos mesmo nada", destacou de seguida a ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI.

"Como ter saúde é importante, não é? Como as coisas simples são fundamentais. E como só percebemos isso quando as perdemos. Meu Deus, como é bom sentir o cheiro do mar", rematou.

Um desabafo que chega dias depois de ter falado sobre os sintomas da doença, tendo estado com febre, dores de cabeça e falta de ar.

Leia Também: Infetada com Covid-19, Ana Catharina, do 'Big Brother', fala dos sintomas