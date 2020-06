No site oficial do programa 'Big Brother' passou a estar em destaque esta terça-feira um vídeo onde a concorrente Ana Catharina "mostra demais" ao trocar de roupa no jardim da casa mais vigiada do país.

A participante brasileira tentou ser discreta, mas muito provavelmente esqueceu-se da presença das câmaras.

Apesar de estar praticamente sozinha no jardim, a verdade é que a posição complicada que escolheu para o efeito acabou por deixar o seu rabiosque à vista.

Veja aqui as imagens.

Leia Também: "Tenho o meu ordenado. Ganho 6 ou 7 mil euros", confessa Jéssica no 'BB'