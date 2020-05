Ana Bacalhau e outros 14 artistas foram homenageados nas ruas de Benfica ao verem os seus rostos ilustrados nos muros. Obras de arte urbana que pretendem enaltecer o trabalho de figuras "icónicas" que tenham crescido naquela zona da capital, como a própria explicou nas redes sociais.

"A minha Benfica do coração pediu aos seus fregueses para escolherem 15 pessoas icónicas do Bairro para as pintarem num mural", começou por dizer na legenda de uma foto em que o seu rosto aparece pintado junto dos de Nuno Markl e Lena d’Água.

Foi com emoção que rematou a mensagem, agradecendo o gesto da Junta de Freguesia de Benfica: "Quem me conhece sabe a importância que Benfica tem na minha vida. Ainda hoje sonho com os tempos em que lá morava. Não imaginam o quanto este gesto me emociona. Obrigada, minha Benfica do coração".

