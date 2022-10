Ana Arrebentinha foi alvo de ofensas e insultos nas últimas horas devido aos comentários feitos pela humorista, sobre Miguel Vicente, numa das últimas emissões do 'Extra do Big Brother'.

"O Miguel é dos melhores jogadores que eu já vi em televisão. Nunca em qualquer comentário o ofendi ou rebaixei. Durante esta noite foi inundada de comentários como 'metes nojo', 'devias morrer', 'devias ter vergonha enquanto mulher'. Entre outras mensagens", começou por revelar a humorista na sua conta oficial de Twitter.

"Podia escrever ainda mais comentários sobre mim, foram muitos e desagradáveis. É um jogo onde o meu trabalho é comentar. Se não vou ao encontro da vossa opinião é uma coisa, ofender é outra. Tenho fazer o meu trabalho o mais profissional possível sem ofender nem rebaixar", defendeu, procurando aclarar a sua posição sobre as últimas atitudes do concorrente do 'Big Brother'.

"Para fechar o tema. Se os outros concorrentes aproveitaram esta discussão? Sim. Se isto tapa todo o jogo dos outros correntes contra o Miguel? Não. Situações isoladas que posso ou não estar de acordo, mas nada disto tira o mérito ao Miguel. Obrigada a todos e a todas", realçou.

Por fim, Ana Arrebentinha deixou claro que "existe uma diferença entre fãs e fanáticos". "Os fãs não insultam, fazem de tudo para que o concorrente cresça de forma saudável cá fora. Os fanáticos insultam e ameaçam. Como é óbvio quando me referi a fanáticos, não foi para os Fãs", terminou.

Leia Também: Ana Arrebentinha feliz com regresso à TVI