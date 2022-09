Ana Arrebentinha está de volta à TVI depois de ter sido afastada do programa 'Somos Portugal' em outubro do ano passado. A integrar o painel de comentadores do novo 'Big Brother', a humorista mostrou-se muito satisfeita com este desafio.

"Um regresso especialmente feliz", escreveu na legenda de uma fotografia tirada nos estúdios do 'Extra'.

Na TVI, para além do 'Somos Portugal' e do 'Big Brother', Ana Arrebentinha participou ainda no 'Você na TV', também como comentadora.

