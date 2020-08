Hélder e Daniel Monteiro foram convidados no 'Big Brother - Extra' desta quarta-feira, dia 5, para recordarem os momentos mais marcantes da edição, que terminou no passado domingo. O momento contou com o comentário de Ana Arrebentinha, que aproveitou estar cara a cara com o ex-concorrente de Santa Maria da Feira para expressar a sua opinião sobre este.

"Posso dizer-te uma coisa, Hélder? Estás preparado para o que te vou dizer? Respira, se não estavas capaz, não vinhas. És um bocado machista. Não sei como vais reagir a isto. Se quiseres sais daqui e procuras no Google", atirou a comediante.

E recordou algumas atitudes de Hélder dentro da casa que não gostou: "A partir do momento que dizes que 90% das mulheres gostam de ser tocadas por ti, que obrigas uma pessoa que diz para estares quieto, que dizes piadolas... isso é ser machista".

"Sim, dessa forma é, dos 90%. Mas digo isso na brincadeira", explicou Hélder.

Leia Também: Daniel Monteiro derruba Hélder e conquista viagem à Madeira