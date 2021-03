Amy Schumer decidiu partilhar de novo com os seguidores da sua página de Instagram, esta sexta-feira, o momento em que o pai viu Goldie Hawn pela primeira vez.

Gordon Schumer é visto no vídeo com as lágrimas nos olhos ao perceber que estava "prestes a conhecer Goldie".

Ao entrar na sala e ver o pai de Amy tão comovido, o ícone de Hollywood diz: "Eu também estou emocionada". De seguida, dá um forte abraço a Gordon, seu fã de longa data.

Recorde-se que Goldie Hawn, de 75 anos, e Amy Schumer, de 39, trabalharam juntas na comédia 'Snatched', de 2017. A primeira vez que Amy partilhou este vídeo emotivo foi nesse mesmo ano.

De referir que o pai de Amy sofre de esclerose múltipla, doença que lhe foi diagnosticada aos 12 anos. Atualmente, Gordon vive um lar de idosos.

De acordo com o Page Six, na semana passada a atriz e comediante conseguiu, finalmente, visitar o pai com o filho Gene, de 22 meses, pela primeira vez num ano por causa da pandemia.

