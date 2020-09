Jéssica Nogueira e Pedro Alves, concorrentes que formaram um dos casais mais acarinhados da última recente edição do 'Big Brother', estarão separados. Pelo menos é isto que os seguidores dos ex-participantes têm comentados nas redes sociais.

Apesar do perfil de Instagram de Jessica ser privado, ou seja, de não se ter livre acesso ao mesmo, um utilizador do Twitter realçou.

"Ok a Jessica parou de seguir o Pedro Alves e apagou as fotos com ele", começou por dizer.

Posteriormente, acrescentou: "E ele também já não a segue btw", acrescentou.

