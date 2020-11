Teresa Silva causou o espanto dos seguidores com a última publicação na sua conta de Instagram. Isto porque a cabeleireira, conhecida pela participação no 'Big Brother 2020', mostrou-se na companhia de André Filipe, do 'Big Brother - A Revolução'.

Tudo indica que se encontraram para jantar e Teresa aproveitou inclusive para brincar sobre a célebre cena em que André Filipe, ainda dentro da casa mais vigiada do país, disse que era "um pequeno brócolo no fundo da piscina".

"Sim... eu gosto de brócolos!! Hoje com irmandade", escreveu Teresa na legenda das imagens.

Sabia que os dois ex-concorrentes eram amigos?

