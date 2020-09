Atualmente noiva de Max Ehrich, Demi Lovato está disposta a todos os sacrifícios para fazer com que o seu relacionamento perdure, mas esta não tem sido uma tarefa fácil. Recentemente foram reveladas uma série de mensagens que Max terá escrito e nas quais demonstrava a sua admiração por Selena Gomez. Na época, a cantora de imediato disse que era tudo falso criticando duramente quem as tinha divulgado.

Ora, segundo uma fonte do E!, nem toda a gente confia cegamente em Ehrich à semelhança de Lovato.

"Ela está nas nuvens por causa do Max e não quer ter um desgosto de amor. Ela realmente gosta do Max e quer pensar que as suas intenções são genuínas", revelou o informante.

No entanto, as mensagens deixaram as pessoas próximas da celebridade "preocupadas e desconfiadas em relação a Max":

Indiferente a tais desconfianças, os dois continuam a viver em pleno o seu amor. "A Demi não quer estar afastada dele. Eles são inseparáveis", evidenciou ainda a mesma fonte referindo que a cantora tem estado em Atlanta onde o ator se encontra a gravar 'Southern Gospel'.

