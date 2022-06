George Northwood, cabeleireiro pessoal e amigo de Meghan Markle, reagiu publicamente à recente aparição dos duques de Sussex nas cerimónias do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

George partilhou nas redes socias as imagens que marcaram a missa de Ação de Graças e revelou-se "nostálgico" por ver Harry e Meghan reunirem-se com a família no Reino Unido.

Por último, o cabeleireiro ainda fez algumas considerações sobre os filhos do casal: Archie, de três anos, e Lilibet, que hoje, 4 de junho, completa o primeiro ano e vida.

"Archie cresceu e tornou-se o menino mais fofo e bem educado e Lilibet é simplesmente linda", assegurou.

