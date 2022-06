Amber Heard nega que foi excluída do filme 'Aquaman and the Lost Kingdom', como tinham sido avançado por fontes do site Just Jared.

Em comunicado à revista Variety, um representante da atriz afirmou: "O rumor continua igual desde o primeiro dia: impreciso, insensível e um pouco insano".

O alegado afastamento da atriz, que dá vida a Mera, do filme teria sido uma consequência do polémico julgamento no caso contra Johnny Depp, no qual foi acusada de difamação.

No centro de um dos casos mais polémicos protagonizado por estrelas de Hollywood, a artista, de 36 anos, tem vindo a sofrer duras represálias. Contudo, não é certo que vá perder o papel de maior destaque da sua carreira.

