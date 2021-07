Fã da Amazon há largos anos, Helena Coelho é constantemente questionada pelos fãs sobres os produtos que compra na plataforma. Neste sentido, decidiu criar uma rubrica em que partilha com a comunidade digital os 'achados' que tornaram a sua vida mais cómoda.

'Amazon Finds' é a mais recente rubrica no Instagram da apresentadora do 'VivaViva', tendo o primeiro vídeo sido partilhado este sábado. Neste Reels, Helena Coelho dá a conhecer quatro produtos - entre utensílios para a casa e uma garrafa de água.

"Coisas da Amazon que não sabiam que precisavam, até ver este vídeo. E depois dos stories, chegou a série no Reels para poderem consultar sempre que quiserem! Os links do que mostro por aqui, estão no link da bio", explicou na legenda da publicação.

