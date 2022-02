As fotografias em que Iñaki Urdangarín aparece a passear de mãos dadas com uma colega de trabalho, Ainhoa Armentia, revelaram-se a gota de água no casamento do antigo desportista com a infanta Cristina. Já com a advogada o cenário matrimonial foi diferente.

Quase um mês depois da revista espanhola Lectures ter revelado as imagens, Ainhoa Armentia foi fotografada na companhia do marido e dos filhos naquele que parecia ser um fim de semana sereno em família.

Publicadas pela revista Hola, as fotografias provam assim que o casamento da advogada sobreviveu à polémica.

